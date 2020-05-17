В Єврокомісії пов'язують з Росією теорії змови про коронавірус

“Наші спостереження показують, що різні офіційні і підтримувані на державному рівні джерела — тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ — продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію (що стосується теми COVID-19. — ред) в ЄС і його країнах-сусідах”, — наводить видання слова дипломата в неділю, 17 травня.

За його словами, мета цієї кампанії по дезінформації — підірвати довіру до Євросоюзу і країн, що входять до нього, а також поставити під сумнів заходи, до яких вдаються в Європі для подолання кризи, викликаного пандемією COVID-19.

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Ті, хто запускають подібні кампанії, прагнуть “підірвати довіру громадськості до місцевої влади”, підкреслив Стано. На його думку, в нинішній ситуації, вірогідні “серйозні наслідки для громадського здоров’я”.

Нагадаємо, раніше США звинуватили Росію у сприянні кампанії по дезінформації щодо теми коронавірусу.