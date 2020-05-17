В Єврокомісії пов'язують з Росією теорії змови про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. За даними Єврокомісії, поширенню деяких теорій змови, що стосуються коронавірусу нового типу SARS-CoV-2, сприяють близькі до Кремля джерела. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано газеті Bild am Sonntag, передає УНН із посиланням на DW.
“Наші спостереження показують, що різні офіційні і підтримувані на державному рівні джерела — тобто близькі до Кремля джерела і російські державні ЗМІ — продовжують поширювати теорії змови і дезінформацію (що стосується теми COVID-19. — ред) в ЄС і його країнах-сусідах”, — наводить видання слова дипломата в неділю, 17 травня.
За його словами, мета цієї кампанії по дезінформації — підірвати довіру до Євросоюзу і країн, що входять до нього, а також поставити під сумнів заходи, до яких вдаються в Європі для подолання кризи, викликаного пандемією COVID-19.
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Ті, хто запускають подібні кампанії, прагнуть “підірвати довіру громадськості до місцевої влади”, підкреслив Стано. На його думку, в нинішній ситуації, вірогідні “серйозні наслідки для громадського здоров’я”.
Нагадаємо, раніше США звинуватили Росію у сприянні кампанії по дезінформації щодо теми коронавірусу.