В ЕС за год выросло количество неурегулированных мигрантов и искателей убежища из Украины

"По количеству неурегулированных мигрантов из Украины на территории ЕС в 2018 году зафиксирован рост на 11% - с 32 608 до 36 251", - сообщили в пресс-службе.



В то же время в ОО отметили, что украинский, которые превысили срок пребывания в ЕС, преимущественно обнаруживают во время добровольного выезда из стран ЕС, а не на территории государств-членов.



"Искатели убежища. После пика 2015 году количество искателей убежища из Украины в ЕС два года подряд падала, составив 10 170 заявок в 2017 году. В 2018 году количество крайне незначительно выросла - до 10 195 (данные Евростата)", - сообщили в организации.



Также отмечается, что по данным Европейского Офиса по вопросам убежища, за первые 4 месяца 2019 года количество первых и повторных заявок на убежище от граждан Украины в ЕС составила 3397 заявок.



Как сообщал УНН, за год отказов украинцам во въезде в ЕС увеличилось на 55%.