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В ЄС за рік зросла кількість неврегульованих мігрантів та шукачів притулку з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. За кількістю неврегульованих мігрантів та шукачів притулку з України на території ЄС у 2018 році зафіксовано зростання. Про це повідомили в прес-службі ГО "Європа без бар’єрів", передає УНН.

В ЄС за рік зросла кількість неврегульованих мігрантів та шукачів притулку з України

"За кількістю неврегульованих мігрантів з України на території ЄС у 2018 році зафіксовано зростання на 11% – з 32 608 до 36 251", - повідомили в прес-службі.

Водночас в ГО зазначили, що українців, які перевищили термін перебування в ЄС, переважно виявляють під час добровільного виїзду з країн ЄС, а не на території держав-членів.

"Шукачі притулку. Після піку 2015 року кількість шукачів притулку з України в ЄС два роки поспіль падала, склавши 10 170 заявок у 2017 році. У 2018 році кількість вкрай незначно зросла – до 10 195 (дані Євростату)», - повідомили в організації.
Також зазначається, що за даними Європейського Офісу з питань притулку, за перші 4 місяці 2019 року кількість перших і повторних заявок про притулок від громадян України в ЄС склала 3397 заявок.

Як повідомляв УНН, за рік відмов українцям у в'їзді до ЄС побільшало на 55%.

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