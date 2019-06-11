В ЄС за рік зросла кількість неврегульованих мігрантів та шукачів притулку з України

"За кількістю неврегульованих мігрантів з України на території ЄС у 2018 році зафіксовано зростання на 11% – з 32 608 до 36 251", - повідомили в прес-службі.



Водночас в ГО зазначили, що українців, які перевищили термін перебування в ЄС, переважно виявляють під час добровільного виїзду з країн ЄС, а не на території держав-членів.



"Шукачі притулку. Після піку 2015 року кількість шукачів притулку з України в ЄС два роки поспіль падала, склавши 10 170 заявок у 2017 році. У 2018 році кількість вкрай незначно зросла – до 10 195 (дані Євростату)», - повідомили в організації.

Також зазначається, що за даними Європейського Офісу з питань притулку, за перші 4 місяці 2019 року кількість перших і повторних заявок про притулок від громадян України в ЄС склала 3397 заявок.



Як повідомляв УНН, за рік відмов українцям у в'їзді до ЄС побільшало на 55%.