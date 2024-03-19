В ЕС предварительно согласовали новые санкции против ХАМАС и израильских поселенцев на Западном берегу Иордана

В понедельник министры иностранных дел Европейского Союза договорились ввести санкции против израильских поселенцев за нападение на палестинцев на Западном берегу реки Иордан и усилить санкции в отношении членов палестинской исламистской группировки ХАМАС. Об этом сообщил журналистам глава МИД ЕС Жозеп Боррель после встречи министров в Брюсселе, передает УНН.

Мы обсуждали санкции, санкции против ХАМАСа, и мы также договорились о санкциях против поселенцев-экстремистов. Это было невозможно на прошлом Совете по иностранным делам, на этот раз это стало возможным, на рабочем уровне был достигнут твердый компромисс, и я надеюсь, что это будет продолжено до полного принятия вскоре. Но политическая договоренность уже есть. - сказал Боррель.

Детали

Отметим, что это первое решение, когда 27 стран-членов ЕС согласились ввести санкции против насильственных действий израильских поселенцев, следуя Соединенным Штатам и Британии.

Несмотря на то, что значительное международное внимание приковано к трансграничному нападению ХАМАС из Газы и последующей войне Израиля там, европейские чиновники также выражают все большее беспокойство по поводу роста насилия против палестинцев на Западном берегу.

У нас также была ориентационная дискуссия по Соглашению об ассоциации между ЕС и Израилем. Это соглашение об ассоциации четко базируется на общих ценностях между нами, уважении прав человека, верховенстве права и демократии. Мы должны продолжать сотрудничать с Израилем для дальнейшего обсуждения ситуации в Газе, призыв к Совету ассоциации, безусловно, был сложным и не имел сильной поддержки, потому что сначала вы должны согласовать повестку дня и вы должны согласовать общую позицию членов штатов, которые было очень трудно получить. - добавил Боррель.

Ранее ЕС ввел режим санкций специально против ХАМАС. По словам дипломатов, ЕС планирует ввести дополнительные санкции против ХАМАС, прежде чем ввести санкции против израильских поселенцев.

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Такая последовательность была важной для членов ЕС, близких к Израилю, таких как Германия, Австрия и Чехия, которые хотели дать понять, что они не отождествляют эти две группы.

Венгрия оказала наибольшее сопротивление санкциям против жестоких поселенцев, но недавно изменила свою позицию, говорят дипломаты.

Боррель сказал, что страны, которые ранее блокировали это предложение, теперь решили воздержаться, и список тех, кто столкнется с санкциями, теперь нужно утвердить. Всем кто войдет в этот список грозит запрет на поездки и замораживание активов.

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