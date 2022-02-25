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15 марта, 19:03 • 79941 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120114 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112643 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107184 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94585 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92969 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81494 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В ЕС согласовали санкции против Путина и Лаврова

В ЕС согласовали санкции против Путина и Лаврова

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Европейский союз планирует применить санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом в пятницу написал ряд западных СМИ, в том числе Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Сообщается что в пятницу ЕС официально утвердит санкции, которые отрежут 70% российской банковской системы от международных финансовых рынков и наложат ограничения на количество денег, которые российская элита может держать в ЕС.

Ранее корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил, что соответствующее решение сегодня одобрили послы ЕС. По его словам, речь о замораживании активов - но не о запрете виз.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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