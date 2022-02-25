У ЄС погодили санкції проти Путіна та Лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Європейський союз планує застосувати санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це в п'ятницю написала низка західних ЗМІ, в тому числі Wall Street Journal, пише УНН.
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Повідомляється, що в п'ятницю ЄС офіційно затвердить санкції, які відріжуть 70% російської банківської системи від міжнародних фінансових ринків і накладуть обмеження на кількість грошей, які російська еліта може тримати в ЄС.
Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що відповідне рішення сьогодні схвалили посли ЄС. За його словами, мова про заморожування активів - але не про заборону віз.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.