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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 22233 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У ЄС погодили санкції проти Путіна та Лаврова

У ЄС погодили санкції проти Путіна та Лаврова

Київ • УНН

 • 229634 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Європейський союз планує застосувати санкції проти президента Росії Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це в п'ятницю написала низка західних ЗМІ, в тому числі Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що в п'ятницю ЄС офіційно затвердить санкції, які відріжуть 70% російської банківської системи від міжнародних фінансових ринків і накладуть обмеження на кількість грошей, які російська еліта може тримати в ЄС.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що відповідне рішення сьогодні схвалили посли ЄС. За його словами, мова про заморожування активів - але не про заборону віз.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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