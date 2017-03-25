В Египте задержали убийцу известного в Ровно парикмахера

По неофициальной информации, жена парикмахера, которую объявили в межгосударственный розыск, хотела получили справку о разводе. При оформлении документов подозреваемую 23-летнюю Татьяну Литвинову задержали.

В ведомстве не уточнили, когда женщину экстрадируют в Украину.

Как сообщал УНН, в феврале в Ровно в квартире нашли жестоко зарезанным известного 37-летнего парикмахера Сергея Литвинова.

Мужчина сутки пролежал в кладовке, а жена уехала в Египет. Полиция назвала 23-летнюю женщину главной подозреваемой.

Напомним, в Полтавской области правоохранители обнаружили тело мужчины, который считался без вести пропавшим. В полицию поступило сообщение от 50-летнего жителя одного из сел района о том, что в лесу вблизи села Зариг было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Установлено, что погибшим является 64-летний житель пгт Оржица. Мужчина находился в розыске как без вести пропавший с марта прошлого года.