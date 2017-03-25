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В Єгипті затримали вбивцю відомого в Рівному перукаря

В Єгипті затримали вбивцю відомого в Рівному перукаря

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 25 березня. УНН. Підозрювану у вбивстві відомого у Рівному перукаря Сергія Літвінова розшукали в Єгипті. Про це кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

За неофіційною інформацією, дружина перукаря, яку оголосили в міждержавний розшук, хотіла отримали довідку про розлучення. Під час оформлення документів підозрювану 23-річну Тетяну Літвінову затримали.

У відомстві не уточнили, коли жінку екстрадують до України.

Як повідомляв УНН, у лютому в Рівному у квартирі знайшли жорстоко зарізаним відомого 37-річного перукаря Сергія Літвінова.

Чоловік добу пролежав у коморі, а дружина виїхала до Єгипту. Поліція назвала 23-річну жінку головною підозрюваною.

Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці виявили тіло чоловіка, який вважався безвісти зниклим. До поліції надійшло повідомлення від 50-річного жителя одного із сіл району про те, що в лісі поблизу села Заріг виявлено тіло невідомого чоловіка.

Встановлено, що загиблим є 64-річний мешканець смт Оржиця. Чоловік перебував у розшуку як безвісти зниклий з березня минулого року.

Українські Національні Новини

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