В Єгипті затримали вбивцю відомого в Рівному перукаря
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 25 березня. УНН. Підозрювану у вбивстві відомого у Рівному перукаря Сергія Літвінова розшукали в Єгипті. Про це кореспонденту УНН підтвердили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
За неофіційною інформацією, дружина перукаря, яку оголосили в міждержавний розшук, хотіла отримали довідку про розлучення. Під час оформлення документів підозрювану 23-річну Тетяну Літвінову затримали.
У відомстві не уточнили, коли жінку екстрадують до України.
Як повідомляв УНН, у лютому в Рівному у квартирі знайшли жорстоко зарізаним відомого 37-річного перукаря Сергія Літвінова.
Чоловік добу пролежав у коморі, а дружина виїхала до Єгипту. Поліція назвала 23-річну жінку головною підозрюваною.
Нагадаємо, на Полтавщині правоохоронці виявили тіло чоловіка, який вважався безвісти зниклим. До поліції надійшло повідомлення від 50-річного жителя одного із сіл району про те, що в лісі поблизу села Заріг виявлено тіло невідомого чоловіка.
Встановлено, що загиблим є 64-річний мешканець смт Оржиця. Чоловік перебував у розшуку як безвісти зниклий з березня минулого року.