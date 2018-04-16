Документ №3149 наделяет местные советы правом ограничивать время продажи алкогольных напитков, что не решит проблемы потребления спиртного, уверяет эксперт.

"Запрет, безусловно, решает только одну проблему из множества - делает алкоголь максимально недоступным к приобретению в определенный промежуток времени.

Но в то же время, ни для кого не секрет, что придерживаться этих правил будут только законопослушные игроки рынка, а не те торговые объекты, которые в погоне за прибылью не соблюдают законов, ведь в таких объектах на сегодняшний день нет никаких способов контроля за продажами подакцизных товаров, таких как РРО, лицензии и сдачи соответствующей отчетности. Откуда следует: отсутствие контроля - не гарантия соблюдения законов и решений", - объяснила она.

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По словам Загарий, чтобы решить проблему увеличения потребления алкогольных напитков населением, одного закона не достаточно. Нужно проводить разъяснительную работу среди населения, популяризировать здоровый образ жизни и ответственное употребление алкогольных напитков.

"Также необходимо бороться с субъектами хозяйствования, которые нарушают законодательство в сфере торговли подакцизными товарами уже сегодня, работать над уменьшением тенезации рынка алкоголя и уничтожением "подпольных" производств и мест реализации алкогольных напитков, а не устанавливать необоснованные и нецелесообразные запреты", - отметила эксперт.

В ЕБА призвали Президента ветировать ограничения на продажу спиртного.

"Мы призываем Президента Украины наложить вето на этот закон и вернуть его в Верховную Раду, а народных депутатов пересмотреть свою позицию относительно этой ситуации", - резюмировала Загарий.

Напомним, как писал УНН, законопроект №3149 был принят Парламентом 23 марта. После подписи Главой ВР, он был передан Президенту.

Также напомним, что проблема нелегального алкоголя в Украине спровоцировала реакцию ЕС. В Еврокомиссии завили о старте масштабной кампании по борьбе с контрафактом из Украины.

По словам Главы совета директоров компании Beverage Trading Company Ольги Ивушкиной, подобная ситуация может ударить по экспортным позициям легальных производителей.