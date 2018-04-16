Документ №3149 наділяє місцеві ради правом обмежувати час продажу алкогольних напоїв, що не вирішить проблеми споживання спиртного, запевняє експерт.

"Заборона, безумовно, вирішує тільки одну проблему з безлічі - робить алкоголь максимально недоступним до придбання в певний проміжок часу.

Але, в той же час, ні для кого не секрет, що дотримуватися цих правил будуть тільки законослухняні гравці ринку, а не ті торгові об'єкти, які, в гонитві за прибутком, не дотримуються законів, адже в таких об'єктах на сьогоднішній день немає ніяких способів контролю за продажами підакцизних товарів, таких як РРО, ліцензії та здачі відповідної звітності. Звідки випливає: відсутність контролю - не гарантія дотримання законів і рішень", - пояснила вона.

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За словами Загарій, щоб вирішити проблему збільшення споживання алкогольних напоїв населенням, одного закону мало. Потрібно проводити роз'яснювальну роботу серед населення, популяризувати здоровий спосіб життя і відповідальне вживання алкогольних напоїв.

"Також необхідно боротися з суб'єктами господарювання, які порушують законодавство в сфері торгівлі підакцизними товарами вже сьогодні, працювати над зменшенням тінізації ринку алкоголю і знищенням "підпільних" виробництв і місць реалізації алкогольних напоїв, а не встановлювати необґрунтовані і недоцільні заборони", - зазначила експерт.

В ЄБА закликали Президента ветувати обмеження на продаж спиртного.

"Ми закликаємо Президента України накласти вето на цей закон і повернути його до Верховної Ради, а народних депутатів переглянути свою позицію щодо цієї ситуації", - резюмувала Загарій.

Нагадаємо, як писав УНН, законопроект №3149 був прийнятий Парламентом 23 березня. Після підписання Головою ВР, він був переданий Президенту.

Також нагадаємо, що проблема нелегального алкоголю в Україні спровокувала реакцію ЄС. У Єврокомісії заявили про старт масштабної кампанії по боротьбі з контрафактом з України.

За словами Глави ради директорів компанії Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, подібна ситуація може вдарити по експортним позиціям легальних виробників.