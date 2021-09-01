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В Японии снова обнаружили примеси в вакцинци Moderna

В Японии снова обнаружили примеси в вакцинци Moderna

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Японская префектура Канагава заявила, что нашла очередной флакон вакцины от COVID -19 компании Moderna Inc (MRNA.O), который подозревается в содержании инородного вещества, а остальным приостановила вакцинацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В своем заявлении во вторник власти префектуры заявила, что фармацевт обнаружил несколько черных частиц в одном флаконе при проверке на наличие посторонних веществ перед применением вакцины.

Префектура Канагава заявила, что отечественный дистрибьютор вакцины, Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T), собрал флакон с подозрительным загрязнителем, и около 3790 человек уже получили уколы из той же партии.

Дополнение

Министерство здравоохранения Японии сообщило , что в партии из 565 400 дозами вакцины от Moderna обнаружили посторонние примеси. Компания Takeda Pharmaceutical, которая занимается продажей и распространением вакцины в Японии, сообщила, что Moderna перестала поставлять еще 1,63 мле доз препаратов из соображений предосторожности. Нет никаких деталей о том, посторонние примеси обнаружили в дозах, в компании назвали их твердыми частицами.

Загрязнение связывают с проблемой на производственной линии в Испании. Министерство здравоохранения опубликовало номера партий, чтобы люди могли проверить, нет ли у них такой вакцины.

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