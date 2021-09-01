В Японії знову виявили домішки у вакцинці Moderna

Деталі

У своїй заяві у вівторок влада префектури заявила, що фармацевт виявив кілька чорних частинок в одному флаконі під час перевірки на наявність сторонніх речовин перед застосуванням вакцини.

Префектура Канагава заявила, що вітчизняний дистриб'ютор вакцини, Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T) , зібрав флакон із підозрілим забруднювачем, і що близько 3 790 людей уже отримали уколи з тієї ж партії.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило, що в партії з 565 400 дозами вакцини від Moderna виявили сторонні домішки. Компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається продажем і розповсюдженням вакцини в Японії, повідомила, що Moderna перестала постачати ще 1,63 млн доз препаратів з міркувань обережності. Немає жодних деталей про те, які сторонні домішки виявили в дозах, в компанії назвали їх твердими частинками.

Забруднення пов'язують з проблемою на виробничій лінії в Іспанії. Міністерство охорони здоров'я опублікувало номери партій, щоб люди могли перевірити, чи немає у них такої вакцини.

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