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В Японії знову виявили домішки у вакцинці Moderna

В Японії знову виявили домішки у вакцинці Moderna

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Японська префектура Канагава заявила, що знайшла черговий флакон вакцини від COVID -19 компанії Moderna Inc (MRNA.O), що підозрюється у вмісті чужорідної речовини, а рештою призупинила вакцинацію. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У своїй заяві у вівторок влада префектури заявила, що фармацевт виявив кілька чорних частинок в одному флаконі під час перевірки на наявність сторонніх речовин перед застосуванням вакцини.

Префектура Канагава заявила, що вітчизняний дистриб'ютор вакцини, Takeda Pharmaceutical Co Ltd (4502.T) , зібрав флакон із підозрілим забруднювачем, і що близько 3 790 людей уже отримали уколи з тієї ж партії.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я Японії повідомило, що в партії з 565 400 дозами вакцини від Moderna виявили сторонні домішки. Компанія Takeda Pharmaceutical, яка займається продажем і розповсюдженням вакцини в Японії, повідомила, що Moderna перестала постачати ще 1,63 млн доз препаратів з міркувань обережності. Немає жодних деталей про те, які сторонні домішки виявили в дозах, в компанії назвали їх твердими частинками.

Забруднення пов'язують з проблемою на виробничій лінії в Іспанії. Міністерство охорони здоров'я опублікувало номери партій, щоб люди могли перевірити, чи немає у них такої вакцини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Японії після вакцинації Moderna від COVID-19 померли двоє людей

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