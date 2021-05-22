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В Японии призывают дать отпор России в Арктике

Киев • УНН

 • 23587 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Япония должна противостоять агрессивным действиям России в Арктике. Такое мнение высказали авторы статьи в японском издании Nikkei, передает УНН.

В Японии призывают дать отпор России в Арктике

Детали

Авторы материала утверждают, что Россия пытается установить выгодные для себя правила судоходства по Северному морскому пути, чего нельзя допустить ни в коем случае. Поведение Москвы в статье называется "агрессивным".

Россия, как считают авторы статьи, не имеет права "приватизировать" Северморпуть. Японии нужно принимать активное участие в процессах, происходящих в регионе.

"Мир должен стремиться к установлению на арктических просторах такого верховенства закона, который бы соответствовал законным интересам как прибрежных государств, лежащих в Северном Ледовитом океане, так и пользователей где пролегают их морские пути", - говорится в статье.

Справка

Северный морской путь - кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Российским законодательством путь определен как "исторически единая транспортная коммуникация России в Арктике".

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