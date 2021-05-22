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В Японії закликають дати відсіч Росії в Арктиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Японія повинна протистояти агресивним діям Росії в Арктиці. Таку думку висловили автори статті в японському виданні Nikkei, передає УНН.

В Японії закликають дати відсіч Росії в Арктиці

Деталі

Автори матеріалу стверджують, що Росія намагається встановити вигідні для себе правила судноплавства по Північному морському шляху, чого не можна допустити ні в якому разі. Поведінка Москви в статті називається "агресивною".

Росія, як вважають автори статті, не має права "приватизувати" Північморшлях. Японії потрібно приймати найактивнішу участь в процесах, що відбуваються в регіоні.

"Світ повинен прагнути до встановлення на арктичних просторах такого верховенства закону, який відповідав би законним інтересам як прибережних держав, що лежать в Північному Льодовитому океані, так і користувачів, де пролягають їхні морські шляхи", - йдеться в статті.

Довідка

Північний морський шлях - найкоротший морський шлях між Європейською частиною Росії і Далеким Сходом. Російським законодавством шлях визначено як "історично єдину транспортну комунікація Росії в Арктиці".

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