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В Японии впервые в мире на межвидовом уровне вырастили орган из стволовых клеток

В Японии впервые в мире на межвидовом уровне вырастили орган из стволовых клеток

Киев • УНН

 • 11013 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Группа ученых из Токийского университета смогла вырастить здоровую поджелудочную железу в теле крысы, используя мышиные стволовые клетки, передает УНН со ссылкой на NHK.

Ученым впервые в мире удалось воспроизвести структурную часть живого организма на межвидовом уровне - вырастить орган одного существа в теле другого. После пересадки в тело мыши поджелудочная железа полностью функционировала. По мнению ученых, успех этого эксперимента открывает возможность для выращивания человеческих органов в телах животных для последующей пересадки, однако перспективы такой трансплантологии вызывают много этических вопросов в международного медицинского сообщества.

Следующим шагом исследовательской группы станет попытка вырастить органы обезьяны в теле свиньи. В Японии в исследовательских целях разрешено использование человеческих стволовых клеток в телах животных, но клонирование и создание искусственных живых организмов запрещено законом.

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