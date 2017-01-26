В Японії вперше у світі на міжвидовому рівні виростили орган зі стовбурових клітин

Вченим вперше в світі вдалося відтворити структурну частину живого організму на міжвидовому рівні — виростити орган однієї істоти в тілі іншого. Після пересадки в тіло миші підшлункова залоза повністю функціонувала. На думку вчених, успіх цього експерименту відкриває можливість для вирощування людських органів в тілах тварин для подальшої пересадки, проте перспективи такої трансплантології викликають багато етичних питань у міжнародного медичного співтовариства.

Наступним кроком дослідної групи стане спроба виростити органи мавпи в тілі свині. В Японії в дослідницьких цілях дозволено використання людських стовбурових клітин в тілах тварин, але клонування і створення штучних живих організмів заборонено законом.