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В Японії вперше у світі на міжвидовому рівні виростили орган зі стовбурових клітин

В Японії вперше у світі на міжвидовому рівні виростили орган зі стовбурових клітин

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. Група вчених з Токійського університету змогла виростити здорову підшлункову залозу в тілі щура, використовуючи мишачі стовбурові клітини, передає УНН з посиланням на NHK.

Вченим вперше в світі вдалося відтворити структурну частину живого організму на міжвидовому рівні — виростити орган однієї істоти в тілі іншого. Після пересадки в тіло миші підшлункова залоза повністю функціонувала. На думку вчених, успіх цього експерименту відкриває можливість для вирощування людських органів в тілах тварин для подальшої пересадки, проте перспективи такої трансплантології викликають багато етичних питань у міжнародного медичного співтовариства.

Наступним кроком дослідної групи стане спроба виростити органи мавпи в тілі свині. В Японії в дослідницьких цілях дозволено використання людських стовбурових клітин в тілах тварин, але клонування і створення штучних живих організмів заборонено законом.

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