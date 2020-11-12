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В Японии роботы-волки спасают от медведей

В Японии роботы-волки спасают от медведей

Киев  •  УНН

 • 37023 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На японском острове Хоккайдо один из городов решил использовать роботов-волков для отпугивания бродячих медведей, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Город Такикава на северном острове Хоккайдо приобрело и установило двух роботов Monster Wolf после того, как в сентябре в окрестностях были обнаружены бродячие медведи.

Робот имеет четыре лапы, мохнатый серый мех, красные глаза, которые светятся. Он реагирует на движения вокруг и издает звуки от волчьего воя до шума авто.

Сообщается, что с момента установления роботов-волков медведей никто не видел. Однако, конец ноября может стать временем испытаний для роботов в волчьей шкуре, ведь, как сообщает местная, в этот период медведи становятся активными ведь ищут пищу перед тем, как впасть в спячку.

Как сообщают японские СМИ, количество встреч с медведями в Японии является максимальной за последние пять лет и случается в основном в сельских районах.

В 2020 году произошло несколько атак медведей на людей, два из которых закончились летально.

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