В Японії роботи-вовки рятують від ведмедів

Місто Такікава на північному острові Хоккайдо придбало і встановило двох роботів Monster Wolf після того, як у вересні в околицях були виявлені бродячі ведмеді.

Робот має чотири лапи, кашлате сіре хутро, червоні очі, які світяться. Він реагує на рухи довкола та видає звуки від вовчого виття до шуму авто.

Повідомляється, що з моменту встановлення роботів-вовків ведмедів ніхто не бачив. Однак, кінець листопада може стати часом випробувань для роботів у вовчій шкурі, адже, як повідомляє місцева, в цей період ведмеді стають активнішими адже шукають їжу перед тим, як впасти в сплячку.

Як повідомляють японські ЗМІ, кількість зустрічей з ведмедями в Японії є максимальною за останні п'ять років і трапляється в основному в сільських районах.

У 2020 році відбулося кілька атак ведмедів на людей, дві з яких закінчилися летально.