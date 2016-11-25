В.Янукович выступил за широкую автономию Донбасса (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что решить конфликт на Донбассе невозможно без предоставления этим территориям широкой автономии. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.
"Сегодня без предоставления широкой автономии этому региону, решить этот вопрос (прекращения военных действий - ред.) практически невозможно. На мой взгляд", - подчеркнул он.
В.Янукович отменил, что территориальная целостность Украины должна быть сохранена.
Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что выступает за то, чтобы Донбасс был в составе Украины и была сохранена территориальная целостность.