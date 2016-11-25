В.Янукович виступив за широку автономію Донбасу (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що вирішити конфлікт на Донбасі не можливо без надання цим теритріям широкої автономії. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.
"Сьогодні без надання широкої автономії цьому регіону (Донбасу - ред.), вирішити це питання (припинення воєнних дій – ред.) практично не можливо. На мій погляд", - наголосив він.
В.Янукович наголосив, що територіальна цілісність України має бути збережена.
Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович заявив, що виступає за те, аби Донбас був у складі Україні і була збережена територіальна цілісність.