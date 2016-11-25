В.Янукович виступив за широку автономію Донбасу (доповнено)

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що вирішити конфлікт на Донбасі не можливо без надання цим теритріям широкої автономії. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.