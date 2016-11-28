В.Янукович сказал, что не встречался с помощником президента РФ В.Сурковым во время Майдана

На вопрос прокурора А.Донского о том, часто ли В.Янукович в период событий Революции Достоинства контактировал с помощником президента РФ В.Сурковым, экс-президент ответил: "С Сурковым я не встречался ни разу".

Также В.Янукович сказал, что не имел телефонных разговоров с помощником В.Путина.

"Известно ли вам о том, что он во время событий Революции Достоинства, неоднократно приезжал в Украину?" - спросил прокурор.

"Я это читал в средствах массовой информации, в чем именно его обвиняли, но вина его не была установлена. Я об этом читал", - сказал экс-президент.

Кроме того, В.Янукович не подтвердил информацию о том, что В.Сурков был в Киеве во время Революции Достоинства.

Ранее прокурор Алексей Донской во время допроса В.Януковича заявил, что Президент России Владимир Путин дважды звонил в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года по спецсвязи экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Кроме того, прокурор сообщил, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров встречался с президентом России Владимиром Путиным с 18 на 19 февраля в Российской Федерации.