В.Янукович сказав, що не зустрічався з помічником президента РФ В.Сурковим під час Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович сказав, що не зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим під час Революції Гідності. Про це він сказав під час відеодопиту, відповідаючи на запитання прокурора, передає кореспондент УНН.
На запитання прокурора О.Донського про те, чи часто В.Янукович в період подій Революції Гідності контактував з помічником президента РФ В.Сурковим, екс-президент відповів: "З Сурковим я не зустрічався жодного разу".
Також В.Янукович сказав, що не мав телефонних розмов з помічником В.Путіна.
"Чи відомо вам про те, що він під час подій Революції Гідності, неодноразово приїжджав до України?" - запитав прокурор.
"Я це читав із засобів масової інформації, в чому саме його звинувачували, але будь-якої провини його не було встановлено. Я про це читав", - відповів екс-президент.
Крім того, В.Янукович не підтвердив інформацію про те, що В.Сурков був у Києві під час Революції Гідності.
Раніше прокурор Олексій Донський під час допиту В.Януковича заявив, що Президент Росії Володимир Путін двічі телефонував у ніч з 18 на 19 лютого 2014 року по спецзв’язку екс-президенту України Віктору Януковичу.
Крім того, прокурор повідомив, що екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров зустрічався з президетом Росії Володимиром Путіним з 18 на 19 лютого у Російській Федерації.