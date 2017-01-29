В.Янукович приедет на суд в Украине после того как "начнется движение" по делу о покушении на него - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович примет участие в судебных заседаниях по рассмотрению уголовного дела в отношении него после того, как "начнется движение" в уголовном производстве по факту покушения на его жизнь. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.
"В дистанционном режиме (В.Янукович примет участие в судебных заседаниях - ред.) пока не будет дано со стороны ГПУ" движение "в расследовании уголовного дела по факту покушения на его убийство. Это дело сейчас находится в ГПУ и защита делает все возможное, чтобы ускорить поиск и привлечение к ответственности лиц, это покушение готовили и не довели его до конца ", - сказал В.Сердюк.
Адвокат напомнил, что В.Янукович ранее заявлял, что желает участвовать в судебных заседаниях.
"Суд должен обеспечить такое участие пока в дистанционном режиме", - отметил В.Сердюк.
Напомним, ГПУ вызывает В.Януковича и защиту для получения материалов досудебного расследования .
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.