В.Янукович приїде на суд в Україну після того як "почнеться рух" у справі щодо замаху на нього - адвокат

"В дистанційному режимі (В.Янукович братиме участь у судових засіданнях – ред.) поки не буде надано з боку ГПУ "рух" у розслідуванні кримінальної справи за фактом замаху на його вбивство. Ця справа зараз перебуває в ГПУ і захист робить все можливе, щоб пришвидшити пошук та притягнення до відповідальності осіб, які цей замах готували і не довели його до кінця",- сказав В.Сердюк.

Адвокат нагадав, що В.Янукович раніше заявляв, що бажає брати участь у судових засіданнях.

"Суд має забезпечити таку участь поки що в дистанційному режимі",- зазначив В.Сердюк.

Нагадаємо, ГПУ викликає В.Януковича і захист для отримання матеріалів досудового розслідування.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.