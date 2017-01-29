В.Янукович приїде на суд в Україну після того як "почнеться рух" у справі щодо замаху на нього - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович візьме участь у судових засіданнях по розгляду кримінальної справи щодо нього після того, як "почнеться рух" у кримінальному провадженні по факту замаху на його життя. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив адвокат В.Януковича Віталій Сердюк.
"В дистанційному режимі (В.Янукович братиме участь у судових засіданнях – ред.) поки не буде надано з боку ГПУ "рух" у розслідуванні кримінальної справи за фактом замаху на його вбивство. Ця справа зараз перебуває в ГПУ і захист робить все можливе, щоб пришвидшити пошук та притягнення до відповідальності осіб, які цей замах готували і не довели його до кінця",- сказав В.Сердюк.
Адвокат нагадав, що В.Янукович раніше заявляв, що бажає брати участь у судових засіданнях.
"Суд має забезпечити таку участь поки що в дистанційному режимі",- зазначив В.Сердюк.
Нагадаємо, ГПУ викликає В.Януковича і захист для отримання матеріалів досудового розслідування.
Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.