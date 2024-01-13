В Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

Цены на нефть растут на фоне ударов США и Великобритании по базам хуситов из-за атак в Красном море

Цены на нефть выросли на 4% после ударов США и Великобритании по базам хуситов в Йемене, и нефть марки Brent превысила 80 долларов за баррель.