В Воздушных силах предупредили о ракете на Миргород

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупредили о вражеской ракете по направлению на Миргород Полтавской области, передает УНН.

"Ракета в направлении Миргорода!", - говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

Позже в ВС ВСУ сообщили о еще одной ракете через Полтавскую область.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.