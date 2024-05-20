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У Повітряних силах попередили про ракету на Миргород

У Повітряних силах попередили про ракету на Миргород

Київ • УНН

 • 23255 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України попередили про ворожу ракету, випущену в бік Миргорода Полтавської області, що спричинило повітряну тривогу по всій Україні.

По всій території України оголошена повітряна тривога.  У Повітряних силах ЗСУ попередили про ворожу ракету у напрямку на Миргород Полтавської області, передає УНН.  

"Ракета в напрямку Миргорода!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram. 

Пізніше у ПС ЗСУ повідомили про ще одну ракету через Полтавщину. 

Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно- східного напрямку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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