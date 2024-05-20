У Повітряних силах попередили про ракету на Миргород
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України попередили про ворожу ракету, випущену в бік Миргорода Полтавської області, що спричинило повітряну тривогу по всій Україні.
По всій території України оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попередили про ворожу ракету у напрямку на Миргород Полтавської області, передає УНН.
"Ракета в напрямку Миргорода!", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Пізніше у ПС ЗСУ повідомили про ще одну ракету через Полтавщину.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ заявляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південно- східного напрямку.