В воскресенье в Украине не планируют выключать свет в воскресенье 55 минут назад • 9138 просмотра

В Минэнерго надеются, что даже несмотря на жару, отключений света удастся избежать 2 часа назад • 22166 просмотра

Дешевых яблок не будет и в новом сезоне - прогноз 3 часа назад • 18574 просмотра

Ситуация в энергетике сложная, несмотря на то, что отключений нет - Галущенко 4 часа назад • 43650 просмотра