В воскресенье в Украине не планируют выключать свет в воскресенье
Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщила, что 11 августа в Украине не будут применять графики ограничения электроснабжения. Энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Завтра, 11 августа, в Украине не планируют применять графики ограничения электроснабжения. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.
Детали
Завтра, 11 августа, меры ограничения потребления применяться не будут. При изменении ситуации - о применении отключений будет сообщено дополнительно
Также энергетики призвали украинцев по возможности, пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Напомним,
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заверила, что даже, если вернется жара, в министерстве надеются, что значительных графиков отключений, которые были в июле, не будет.