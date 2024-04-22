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В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие
20-летний полицейский Максим Зарецкий погиб во время нападения в Винницкой области. Его похороны состоялись 22 апреля, в Бершади объявлен день траура.
Министры ЕС обсудили военную помощь Украине в 500 миллионов евро: блокировка все еще не снята
Министры ЕС обсудили, но не смогли утвердить транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.
В Амстердаме запретили строить новые отели, чтобы ограничить чрезмерный туризм
Амстердам запретил строительство новых отелей для борьбы с чрезмерным туризмом, позволяя строить новые отели только тогда, когда уже существующий закрывается, не увеличивая при этом общее количество мест в городе.
Безуглая передумала выходить из фракции "Слуга народа"
Народный депутат Марьяна Безуглая решила остаться во фракции "Слуга народа", чтобы не подвести Президента в трудные времена.
Норвегия выделит миллиарды на новые системы ПВО для Украины - премьер
Норвегия выделит миллиарды на новые системы противовоздушной обороны для Украины из-за насущной потребности в помощи против российских ракетных и беспилотных атак.
Впервые в истории: в день халвинга BTC доходы от майнинга Bitcoin превысили отметку в 100 млн долларов
Майнеры биткойна заработали рекордный дневной доход в размере $107,7 млн 20 апреля, в день последнего события, связанного с халвингом биткойна, благодаря высоким комиссиям за транзакции, которые платили пользователи, стремившиеся стать частью исторического блока.
Глава Минцифры анонсировал возможность заключения браков по видеосвязи в "Дії" в ближайшее время
Министр цифровой трансформации Украины объявил, что вскоре в приложении "Дія" появится возможность жениться через видео. Документы будут заверяться цифровой подписью.
В беларуси "вагнеровцы" обучают местных курсантов стрельбе из автомата - Центр сопротивления
В беларуси остатки ЧВК "вагнера" проводили стрелковые тренировки для местных курсантов на военном полигоне "Борщевка", обучая курсантов военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета стрельбе из АК-74.
В КГГА опровергали фейки о вероятном закрытии еще двух станций столичной подземки
В Киевском метрополитене отмечают, что пока никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не планируется, и они будут работать в обычном режиме для перевозки пассажиров и укрытия во время авианалетов.
Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot - Фокус
Выбрали бетон вместо газовых электростанций и Patriot, пишет Фокус.