В Винницкой области прощались с 20-летним полицейским Максимом Зарецким, которого расстреляли нападавшие

22 апреля в Бершади Винницкой области прощаются с полицейским Максимом Зарецким, который погиб во время нападения в ночь на 20 апреля. В городе объявили день траура, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Парню было 20 лет, он служил в секторе реагирования патрульной полиции. Провести его в последний путь пришли родные, близкие, коллеги и местные жители.

По словам инспектора сектора реагирования патрульной полиции Александра Якименко, Максим Зарецкий проработал у них полтора года, зарекомендовав себя с положительной стороны.

"По работе к нему никаких вопросов не было. Очень хороший человек, был веселый, позитивный. Все коллеги с ним были в дружеских отношениях", - рассказал Александр Якименко.

В 10 утра состоялось траурное шествие от дома, где жил парень, до Свято-Вознесенского храма.

В 11:00 началась служба по погибшему.

На церемонии прощания родные, друзья и коллеги вспоминают Максима как искреннего, доброжелательного и мужественного юношу, который всегда был готов прийти на помощь. По их словам, он был настоящим патриотом Украины и мечтал сделать свою страну лучше.

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Дополнение

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.

ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля.