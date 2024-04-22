Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Прокуратура будет настаивать на применении содержания под стражей без возможности внесения залога к двум военнослужащим, которые подозреваются в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Зарина Маевская.

Следователи подали уже ходатайство в Винницкий городской суд об избрании меры пресечения подозреваемым. Содержание под стражей без права внесения залога обоим - рассказала Маевская.

В пресс-службе Винницкого городского суда сообщили журналисту УНН время рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения подозреваемым.

"На 15:30 будет первое заседание, второе в 16:35", - сказали в суде.

Дополнение

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Впоследствии двум военнослужащим сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских в Винницкой области.

ГБР расследует факт дезертирства военнослужащих, причастных к расстрелу правоохранителей в Винницкой области 20 апреля.