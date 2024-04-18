В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит.

В Винницкой области обычные сборы жителей небольшого села, которые запланированы на завтра, 19 апреля, могут перерасти в несанкционированный митинг с антиукраинскими лозунгами. Такую информацию получил УНН от своих источников в правоохранительных органах.

Гранов - это село, которое входит в состав Краснопольской территориальной громады Гайсинского района Винницкой области. В этом селе неожиданно появилась инициативная группа, которая решила провести 19 апреля собрание жителей возле помещения Краснопольского сельского совета.

На первый взгляд, инициаторы собрания не планируют ничего крамольного. Хотят пообщаться с сельским головой и депутатами относительно распределения и использования бюджетных средств, упрекнуть за, якобы, игнорирование интересов общества. Также организаторы действа хотят инициировать процедуру отзыва некоторых депутатов, и требовать созыва внеочередной сессии сельского совета.

Конечно, хочется спросить у членов инициативной группы, почему на третий год полномасштабной российской агрессии они решили неожиданно заняться политическими разборками местечкового толка, и не имеет ли это действо какой-то другой, скрытой цели.

По информации, которую получил УНН от своих источников в правоохранительных органах, есть большая вероятность того, что обычное собрание жителей Гранива может превратиться в стихийный митинг с пророссийскими лозунгами и антиукраинскими настроениями.

И это связано с тем, кто именно стоит за организаторами собрания и манипулирует ими.

Это - бывший сельский голова Гранива Виктор Боднюк. После присоединения Гранива к Краснопольской громаде он потерял свою должность. Но не потерял желание вернуться во власть и управлять людьми.

Причастность Боднюка к мероприятию подтвердил и глава инициативной группы Андрей Грабовый в комментарии УНН.

"Когда Боднюк узнал, что мы будем собираться, то сам позвонил. Подсказал, с чего нам начинать".

Жители Гранива называют Боднюка местным всесильным феодалом, которому все сходит с рук, и правы. Бывший сельский голова фактическим владельцем фермерского хозяйства "Боднюк", которое формально записано на его жену и дочь, и был фигурантом многочисленных уголовных производств.

Боднюка подозревали в захвате имущества одного из местных сельскохозяйственных предприятий, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и нанесении материального ущерба государству, избиении рыбаков на местном озере и убийстве двух собак.

Цинизм последнего преступления изрядно возмутил жителей Гранива. Боднюк на своем авто ездил по селу, остановился возле одного из дворов, и без какой-либо причины из ружья с глушителем расстрелял двух собак, владельцем которых был 15-летний подросток.

Это дело, как и все остальные, так и не дошло до логического завершения, ведь у Виктора Боднюка есть надежная "крыша" в виде правоохранителя с многолетним стажем, действующего начальник Отдела полиции №3 ГУ НП в Винницкой области, и своего сына Максима Боднюка.

Он, кстати, фигурировал в деле с инцидентом на озере. Сам убеждал, что на месте происшествия был, но в конфликт не вмешивался. Зато свидетели утверждают, что именно Боднюк-младший жестоко избил одного из рыбаков.

В 2023 году община Свято-Николаевского храма окончательно приняла решение о переходе в Православную церковь Украины, и оформила все необходимые документы. Однако, сторонники московского патриархата захватили храм, и не пустили туда прихожан ПЦУ.

Поддержал любителей "русского мира" и московской церкви и Виктор Боднюк.

По информации СМИ, Боднюк был причастен к ювелирной афере B2B Jewelry.

А еще он очень любит разнообразные награды и отличия.

Это, и не только это связывает Боднюка с депутатом Винницкого областного совета от партии "Батькивщина" Геннадием Мазуром.

В журналистских расследованиях Мазур также фигурировал как один из архитекторов ювелирной пирамиды.

И он тоже любит различные отличия и награды, особенно от московского патриархата.

Не чужой для Виктора Боднюка является и Партия Регионов. По информации СМИ, Боднюк пользовался благосклонностью заместителя главы МВД времен Януковича Виктора Ратушняка, за что регулярно получал свою долю средств из бизнеса экс-главы Гранива. Ратушняк подозревается в причастности к расстрелам на Майдане, и скрывается от следствия.

Как утверждают жители Гранива, Боднюк регулярно общался с некой Светланой Сикорской. Эту женщину месяц назад задержали за то, что сдавала врагу позиции ПВО, передавала информацию о расположении военных аэродромов, объектов критической инфраструктуры, движение военных эшелонов и тому подобное.

Задержанная - жена экс-регионала, бывшего председателя Гайсинской РГА и районного совета Степана Сикорского.

Для Виктора Боднюка - человека с сомнительным прошлым и неоднозначными политическими связями - даже обычное собрание жителей села может стать прекрасной возможностью удовлетворить свои политические амбиции. Даже если надо будет подыграть кремлевской пропаганде.