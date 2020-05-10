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В Ужгороде горел магазин на рынке

Киев • УНН

 • 13630 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Ужгороде в результате пожара было повреждено помещение магазина, расположеного на одном из рынков города. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

В Ужгороде горел магазин на рынке

Так, 10 мая, в 03:50, к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории рынка, на ул. Гагарина в городе Ужгород. Горело помещение одного из магазинов.

Для его ликвидации к месту были направлены пожарные 14-й государственной пожарно-спасательной части.

В 04:00 пожар удалось локализовать, и в 04:17 полностью ликвидировать.

Материальный ущерб и причина пожара устанавливаются.

Огнем повреждена крыша и облицовка стены магазина на площади 10 кв. м и макулатура, ящики на площади 8 кв. м.

Напомним, в Киеве ликвидировали пожар в бане на 20-м этаже жилого дома.

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