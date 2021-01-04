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В Узбекистане предлагают запретить продажу насвая

Киев • УНН

 • 22024 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В Узбекистане в Кабмин вынесли законопроект, который предусматривает запрет продажи жевательного табака - насвая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода в Узбекистане.

В Узбекистане предлагают запретить продажу насвая

“Это предусмотрено в законопроекте Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия “О регулировании производства и оборота алкогольной и табачной продукции”. Как сообщило Министерство здравоохранения, проект внесен на рассмотрение Кабинета министров. Данный законопроект предусматривает запрет продажи насвая”, - сообщили в СМИ.

Сказано, что по данным Минздрава, широкое употребление самодельного насвая негативно отражается на здоровье населения, наносит вред экономике страны.

Сообщается, что по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень употребления бездымного табака среди узбекистанских подростков в возрасте 13-15 лет является самым высоким среди соседних стран – 6%. Этот показатель в Кыргызстане составляет 5,1%, в Таджикистане – 1,8%, в Казахстане – 0,6% и в Туркменистане – 0,2%.

Напомним, Верховная Рада ужесточила наказание за продажу э-сигарет детям.

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