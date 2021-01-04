В Узбекистані пропонують заборонити продаж насваю

"Це передбачено в законопроекті Агентства з регулювання алкогольного і тютюнового ринку і розвитку виноробства "Про регулювання виробництва і обороту алкогольної і тютюнової продукції". Як повідомило Міністерство охорони здоров'я, проект внесений на розгляд Кабінету міністрів. Даний законопроект передбачає заборону продажу насваю", - повідомили в ЗМІ.

Сказано, що за даними Міністерства охорони здоров'я, широке вживання саморобного насваю негативно відбивається на здоров'ї населення, завдає шкоди економіці країни.

Повідомляється, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень вживання бездимного тютюну серед узбекистанських підлітків у віці 13-15 років є найвищим серед сусідніх країн - 6%. Цей показник в Киргизстані становить 5,1%, в Таджикистані - 1,8%, в Казахстані - 0,6% і в Туркменістані - 0,2%.

Нагадаємо, Верховна Рада посилила покарання за продаж е-сигарет дітям.