В "УЗ" посчитали ущерб от аварии Интерсити, но глава ВСК против, чтобы их оплачивали налогоплательщики
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В "УЗ" назвали сумму ущерба от аварии "Интерсити" Киев-Запорожье в марте. Однако глава профильной ВСК Юлия Гришина заявила, что она против того, чтобы эти убытки покрывало государство в лице налогоплательщиков, и потребовала привлечения виновных среди руководства к ответственности, сообщает УНН.
Ситуацию представители "УЗ" и члены ВСК обсудили на крайнем заседании парламентской Комиссии 23 сентября.
По информации "Укрзализныци", сумма ущерба составляет более 1 млн гривен, но еще 67 млн было потрачено на обновление подвижного состава.
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"Почему не определяются люди, которые непосредственно ответствены за эти убытки, почему они не присоединяются к возмещению этого ущерба, почему государство, все наши люди, которые платят налоги, почему мы все возмещаем это. Почему эти люди продолжают работать, а возможно еще и на повышение пойдут", - прокомментировала Гришина.
Руководитель "УЗ" Александр Камишин в свою очередь отмечает, что на железной дороге продолжают работать виновные в аварии с "Интерсити" лица, потому что работать больше некому.
"Продолжают работать много людей, которые так или иначе причастны к схождению... По хорошему, в результате такого схождения должны уйти с работы все. Ответственные за инфраструктуру участка, дороги, Укрзализныци и возможно генеральный директор тоже. Но сегодня ситуация такова, что тогда все встанут и пойдут сразу", - прокомментировал он.
Из комментариев участников заседания ВСК было понятно, что в "УЗ" в целом практика такова, что ответственных лиц за ту или иную ситуацию вообще нет. Нет ответственного за убытки, за дефицит инвестиций в обновление инфраструктуры, необходимых товаров и в частности ответственных за такие аварии, которые наносят государстве многомилионные убытки по небрежности.
"По нашим подсчетам, это схождение стоит от 2 до 4 млн долларов. Вопрос, кто будет возмещать? Потому что граждане Украины не должны. Заруба у вас работает - это те, кто отвечает за это", - сказала Гришина.
Ранее
Народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина вместе с коллегами проверила "Приднепровскую железную дорогу" после аварии "Интерсити". Оказалось, что руководителя филиала "Укрзализныци" Александра Зарубу повысили, а виновным "назначили" работягу с перебитыми руками.
В контексте
В прошлом году "УЗ" получила рекордный убыток - 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн - потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.
9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.
За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.