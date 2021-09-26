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В "УЗ" порахували збитки від аварії Інтерсіті, але голова ТСК проти, щоб їх оплачували платники податків

В "УЗ" порахували збитки від аварії Інтерсіті, але голова ТСК проти, щоб їх оплачували платники податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. В “УЗ” назвали суму збитків від аварії "Інтерсіті" Київ-Запоріжжя у березні. Проте голова профільної ТСК Юлія Гришина заявила, що вона проти того, аби ці збитки покривала держава в особі платників податків, та зажадала притягнення винних серед керівництва до відповідальності, повідомляє УНН.

Ситуацію представники “УЗ” та члени ТСК обговорили на крайньому засіданні парламентської Комісії 23 вересня.

За інформацією “Укрзалізниці”, сума збитків становить понад 1 мільйон гривень, але ще 67 мільйонів було витрачено на відновлення рухомого складу.

Цитата:

“Чому не визначаються люди, які безпосередньо відповідальні за ці збитки, чому вони не долучаються до відшкодування цих збитків, чому держава, всі наші люди, які сплачують податки, чому ми всі відшкодовуємо це. Чому ці люди продовжують працювати, а можливо ще й на підвищення підуть”, — прокоментувала Гришина.

Керівник “УЗ” Олександр Камишін своєю чергою зазначає, що на залізниці продовжують працювати винні в аварії з "Інтерсіті" особи, тому що працювати більше нікому.

“Продовжують працювати багато людей, які так чи інакше причетні до сходжень... По хорошому, у результаті такого сходження повинні піти з роботи всі. Відповідальні за інфраструктуру ділянки, дороги, Укрзалізниці й можливо генеральний директор також. Але на сьогодні ситуація така, що тоді всі встануть і підуть відразу”, — прокоментував він.

З коментарів учасників засідання ТСК було зрозуміло, що в “УЗ” загалом практика така, що відповідальних осіб за ту чи іншу ситуацію взагалі немає. Немає відповідальних за збитки, за дефіцит інвестицій в оновлення інфраструктури, необхідних товарів та зокрема відповідальних за такі аварії, які спричиняють державі багатомільнойнні втрати через недбалість.

“За нашими підрахунками, це сходження коштує від 2 до 4 млн доларів. Питання, хто буде відшкодовувати? Тому що громадяни України не повинні. Заруба у вас працює — це ті, хто відповідає за це”, — сказала Гришина.

Раніше

Народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці” Юлія Гришина разом з колегами перевірила “Придніпровську залізницю” після аварії "Інтерсіті". Виявилося, що керівника філії “Укрзалізниці” Олександра Зарубу підвищили, а винним “призначили” роботягу з перебитими руками.

У контексті

Торік “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавилася Рада нацбезпеки України.

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