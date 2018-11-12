В УЕФА рассмотрели возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. УЕФА может пойти на инновационный шаг и перенести проведение матчей Лиги чемпионов на выходные в связи с планами создания топ-команд континента Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на испанское издание AS.
В знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под ее эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.
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Однако ведущие лиги недовольны планами УЕФА. Руководства топовых чемпионатов Европы - испанской Примеры, АПЛ, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги уже подписали специальное соглашение об отказе согласования под новое расписание турнира.
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Стоит отметить, что по предварительной информации лидеры европейского футбола рассматривают возможность создания Суперлиги - закрытого турнира для 16 клубов. В так называемой европейской Суперлиге 11 команд-основателей будут защищены от вылета - "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Ювентус", "Милан" и "Бавария". На правах гостей, которые не будут застрахованы от вылета, будут "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Марсель", "Интер" и "Рома".