В УЕФА рассмотрели возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107205 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114403 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152334 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146229 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137313 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128608 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172506 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В УЕФА рассмотрели возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные

В УЕФА рассмотрели возможность переноса матчей Лиги чемпионов на выходные

Киев  •  УНН

 • 10372 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. УЕФА может пойти на инновационный шаг и перенести проведение матчей Лиги чемпионов на выходные в связи с планами создания топ-команд континента Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на испанское издание AS.

В знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под ее эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.

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Однако ведущие лиги недовольны планами УЕФА. Руководства топовых чемпионатов Европы - испанской Примеры, АПЛ, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги уже подписали специальное соглашение об отказе согласования под новое расписание турнира.

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Стоит отметить, что по предварительной информации лидеры европейского футбола рассматривают возможность создания Суперлиги - закрытого турнира для 16 клубов. В так называемой европейской Суперлиге 11 команд-основателей будут защищены от вылета - "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "ПСЖ", "Ювентус", "Милан" и "Бавария". На правах гостей, которые не будут застрахованы от вылета, будут "Атлетико", "Боруссия" Дортмунд, "Марсель", "Интер" и "Рома".

Украинские Национальные Новости

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