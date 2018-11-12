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В УЄФА розглянули можливість переносу матчів Ліги чемпіонів на вихідні

В УЄФА розглянули можливість переносу матчів Ліги чемпіонів на вихідні

Київ • УНН

 • 10372 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. УЄФА може піти на інноваційний крок та перенести проведення матчів Ліги чемпіонів на вихідні у зв'язку із планами створення топ-команд континенту Суперліги, повідомляє УНН з посиланням на іспанське видання AS.

В знак протесту проти створення Суперліги організація готова внести значні зміни в розклад матчів під її егідою, головним з яких буде перенесення ігор Ліги чемпіонів на вихідні дні. При цьому в будні дні будуть проводитися зустрічі збірних.

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Проте провідні ліги незадоволені планами УЄФА. Керівництва топових чемпіонатів Європи – іспанської Прімери, АПЛ, італійської Серії А, німецької Бундесліги вже підписали спеціальну угоду про відмову щодо погодження під новий розклад турніру.

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Варто відзначити, що за попередньою інформацією лідери європейського футболу розглядають можливість створення Суперліги – закритого турніру для 16 клубів. У так званій європейській Суперлізі 11 команд-засновників будуть захищені від вильоту – "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "ПСЖ", "Ювентус", "Мілан" і "Баварія". На правах гостей, які не будуть застраховані від вильоту, будуть "Атлетіко", "Борусія" Дортмунд, "Марсель", "Інтер" і "Рома".

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