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Форвард "Тотенхема" завоював звання найкращого футболіста туру Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Нападник лондонського "Тотенхема" Харрі Кейн визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це сказано на сайті УЄФА, передає УНН.

У голосуванні лідер атак "шпор" випередив вінгера "Манчестер Сіті" Ріяда Мареза, нападника "Реала" Каріма Бензема і наконечника атак "Црвєни Звєзди" Мілана Павкова.

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Відзначимо, що престижне визнання англієць отримав завдяки двом голам у матчі 4 туру групового етапу із "ПСВ" (2:1).

Додамо також, Кейн демонструє високу результативність у нинішній ЛЧ - 4 голи в 4 матчах ЛЧ.

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