Форвард "Тоттенхэма" завоевал звание лучшего футболиста тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом говорится на сайте УЕФА, передает УНН.
В голосовании лидер атак "шпор" опередил вингера "Манчестер Сити" Рияда Мареза, нападающего "Реала" Карима Бензема и наконечника атак "Црвены Звезды" Милана Павкова.
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Отметим, что престижное признание англичанин получил благодаря двум голам в матче 4 тура группового этапа с "ПСВ" (2:1).
Добавим также, Кейн демонстрирует высокую результативность в нынешней ЛЧ - 4 гола в 4 матчах ЛЧ.