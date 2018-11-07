Ліга чемпіонів: дубль Бензема допоміг "Реалу" завоювати перемогу 5:0
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Чеська “Вікторія” Пльзень вдома не впоралася із натиском чинного володаря трофею Ліги чемпіонів мадридського “Реалу”, передає УНН.
Вже до перерви глядачам стадіону було зрозуміле ім’я переможця. Саме в цей період іспанці забили чотири м’ячі. Бензема за допомогою фінта обіграв трьох опонентів у чужій штрафній та пробив кіперу між ніг. За ним відзначився Каземіро, який проводив 50 матч у Лізі чемпіонів.
Далі погром продовжив Бензема, який головою замкнув пас Бейла. Вже сам валлієць став автором голу на 40 хвилині, коли вичекав м’яч за спинами захисників і прицільно одним дотиком розчарував воротаря чехів. Крапку по перерві поставив Тоні Кроос — 0:5.
В іншій зустрічі 4-го туру квартету G римська “Рома” в гостях у більшості завоювала три очки у грі проти “ЦСКА” — 1:2.
Додам, колективи з Мадриду і Риму з 9 очками поділяють пальму першості. “ЦСКА” з 4-ма на третьому рядку, “Вікторія” має 1 пункт.