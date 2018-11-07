Лига чемпионов: дубль Бензема помог "Реалу" завоевать победу 5: 0
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Чешская "Виктория" Пльзень дома не справилась с напором действующего обладателя трофея Лиги чемпионов мадридского "Реала", передает УНН.
Уже к перерыву зрителям стадиона было понятно имя победителя. Именно в этот период испанцы забили четыре мяча. Бензема с помощью финта обыграл трех оппонентов в чужой штрафной и пробил киперу между ног. За ним отличился Каземиро, который проводил 50 матч в Лиге чемпионов.
Далее погром продолжил Бензема, который головой замкнул пас Бейла. Уже сам валлиец стал автором гола на 40 минуте, когда выждал мяч за спинами защитников и прицельно одним прикосновением разочаровал вратаря чехов. Точку после перерыва поставил Тони Кроос — 0:5.
В другой встрече 4-го тура квартета G римская “Рома” в гостях у большинства завоевала три очка в игре против “ЦСКА” — 1:2.
Добавлю, коллективы из Мадрида и Рима с 9 очками делят пальму первенства. “ЦСКА” с 4-мя на третьей строчке, “Виктория” имеет 1 пункт.