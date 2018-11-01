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Чемпіон світу Пірло назвав фаворитів на титул переможця Ліги чемпіонів

Чемпіон світу Пірло назвав фаворитів на титул переможця Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 9466 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Колишній півзахисник “Ювентуса” Андреа Пірло назвав головних конкурентів туринців у боротьбі за Лігу чемпіонів в нинішньому сезоні, повідомляє УНН із посиланням на Goal.com.

“Є чотири або п’ять команд, які претендують на перемогу в Лізі чемпіонів. „Ювентус“ в їх числі. Потім ще „Ліверпуль“, „Барселона“, „Манчестер Сіті“ і „Баварія“. Ці команди приблизно на потрібному рівні. У Серії А „Ювентус“ вже продемонстрував і довів, що він на крок-два попереду інших”, — вважає Пірло.

Таким чином, легендарний італієць не відніс переможця минулорічних трьох сезонів ЛЧ “Реала” до фаворитів сезону. “Вершкові” йдуть лише дев’ятими в Ла Лізі, відправивши у відставку головного тренера Хулена Лопетегі.

Примітно, що “Ювентус” в останній раз вигравав ЛЧ в 1996 році. З тих пір туринці програли п’ять фіналів, в тому числі — в 2015 та 2017 років роках, “Барселоні” і “Реалу” відповідно.

Додамо також, Пірло за свою кар’єру виграв одного разу ЛЧ, 5 разів Серію А, ставав чемпіоном світу-2006 і віце-чемпіоном Європи-2012.

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