Чемпион мира Пирло назвал фаворитов на титул победителя Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Бывший полузащитник “Ювентуса” Андреа Пирло назвал главных конкурентов туринцев в борьбе за Лигу чемпионов в нынешнем сезоне, сообщает УНН со ссылкой на Goal.com.
“Есть четыре или пять команд, претендующих на победу в Лиге чемпионов. „Ювентус“ в их числе. Потом еще „Ливерпуль“, „Барселона“, „Манчестер Сити“ и „Бавария“. Эти команды примерно на нужном уровне. В Серии А „Ювентус“ уже продемонстрировал и доказал, что он на шаг-два впереди других”, — считает Пирло.
Таким образом, легендарный итальянец не отнес победителя прошлогодних трех сезонов ЛЧ “Реала” к фаворитам сезона. “Сливочные” идут только девятым в Ла Лиге, отправив в отставку главного тренера Лопетеги.
Примечательно, что “Ювентус” в последний раз выигрывал ЛЧ в 1996 году. С тех пор туринцы проиграли пять финалов, в том числе — в 2015 и 2017 годах, “Барселоне” и “Реалу” соответственно.
Добавим также, Пирло за свою карьеру выиграл однажды ЛЧ, 5 раз Серию А, становился чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Европы-2012.