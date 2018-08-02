В УЕФА уведомили об отсутствии конфликта интересов у Павелко

КИЕВ. 2 августа. УНН. В УЕФА на запрос ФФУ и НАПК предоставили документ, подтверждающий отсутствие конфликта интересов у президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, который, будучи народным депутатом одновременно входит в руководство уважаемой международной организации UEFA Events. Об этом на странице Фейсбук сообщил юрист ФФУ Владимир Тимошенко, передает УНН.