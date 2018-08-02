В УЕФА уведомили об отсутствии конфликта интересов у Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В УЕФА на запрос ФФУ и НАПК предоставили документ, подтверждающий отсутствие конфликта интересов у президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, который, будучи народным депутатом одновременно входит в руководство уважаемой международной организации UEFA Events. Об этом на странице Фейсбук сообщил юрист ФФУ Владимир Тимошенко, передает УНН.
"Документ UEFA Events, подтверждающий абсолютную легальность позиции Павелко в организации с точки зрения украинского законодательства, был передан UEFA в Федерацию футбола Украины в ответ именно на наш запрос", - подчеркнул юрист.
Напомним, Пьерлуиджи Коллина оставил пост старшего офицера УЕФА по вопросам судейства.