В УЄФА повідомили про відсутність конфлікту інтересів у Павелка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В УЄФА на запит ФФУ і НАЗК надали документ, що підтверджує відсутність конфлікту інтересів у президента Федерації футболу України Андрія Павелка, який, будучи народним депутатом одночасно входить в керівництво поважної міжнародної організації UEFA Events. Про це на сторінціі Фейсбук повідомив юрист ФФУ Володимир Тимошенко, передає УНН.
"Документ UEFA Events, що підтверджує абсолютну легальність позиції Павелка в організації з точки зору українського законодавства, був переданий UEFA в Федерацію футболу України у відповідь саме на наш запит", - підкреслив юрист.
Нагадаємо, П'єрлуїджі Колліна залишив пост старшого офіцера УЄФА з питань суддівства.