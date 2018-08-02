В УЄФА повідомили про відсутність конфлікту інтересів у Павелка

"Документ UEFA Events, що підтверджує абсолютну легальність позиції Павелка в організації з точки зору українського законодавства, був переданий UEFA в Федерацію футболу України у відповідь саме на наш запит", - підкреслив юрист.



Нагадаємо, П'єрлуїджі Колліна залишив пост старшого офіцера УЄФА з питань суддівства.