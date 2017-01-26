Во всех учебных заведениях Кировоградщины возобновлено обучение

По информации ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины" за третью неделю текущего года (с 13 по 19 января) показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по области находится на уровне минус 25,6% до эпидпорога. На предыдущей неделе отмечалось превышение эпидпорога на 8%. Самый высокий показатель заболеваемости - в Светловодском районе (1110,84 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Новоукраинском (112,4 на 100 тыс. населения).

По сравнению со второй неделей 2016 стабилизировалась эпидемическая ситуация (не наблюдается превышения эпидемических порогов) на территориях городов Кропивницкого, Александрии и Светловодска, а также Добровеличкивского, Новоархангельского, Новомиргородского районов.