Во всех учебных заведениях Кировоградщины возобновлено обучение

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 января. УНН. По информации руководителей управлений и отделов образования городов и районов области количество отсутствующих учеников из причин заболевания гриппом и ОРВИ составляет менее 20% от общего количества учащихся. На 23 января во всех учебных заведениях области возобновлен учебно-воспитательный процесс, сообщили УНН-Центр в Держпродспоживслужби Кировоградщины.

По информации ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр МЗ Украины" за третью неделю текущего года (с 13 по 19 января) показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по области находится на уровне минус 25,6% до эпидпорога. На предыдущей неделе отмечалось превышение эпидпорога на 8%. Самый высокий показатель заболеваемости - в Светловодском районе (1110,84 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Новоукраинском (112,4 на 100 тыс. населения).

По сравнению со второй неделей 2016 стабилизировалась эпидемическая ситуация (не наблюдается превышения эпидемических порогов) на территориях городов Кропивницкого, Александрии и Светловодска, а также Добровеличкивского, Новоархангельского, Новомиргородского районов.

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