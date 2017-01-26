В усіх закладах освіти Кіровоградщини відновлено навчання
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 січня. УНН. За інформацією керівників управлінь та відділів освіти міст і районів області кількість відсутніх учнів з причин захворювання на грип та ГРІ становить менше 20% від загальної кількості учнів. На 23 січня в усіх закладах освіти області відновлено навчально-виховний процес, повідомили УНН-Центр у Держпродспоживслужбі Кіровоградщини.
За інформацією ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України” за третій тиждень поточного року (з 13 по 19 січня) показник захворюваності на ГРІ та грип в цілому по області знаходиться на рівні мінус 25,6% до епідпорогу. На попередньому тижні відзначалось перевищення епідпорогу на 8%. Найвищий показник захворюваності — в Світловодському районі (1110,84 на 100 тис. населення), найнижчий — в Новоукраїнському (112,4 на 100 тис. населення).
Разом з тим на десяти адміністративних територіях (на попередньому тижні — на 16) рівень захворюваності продовжує перевищувати значення епідпорогів (Бобринецький, Вільшанський, Голованівський, Долинський, Знам´янський, Кіровоградський, Компаніївський, Маловисківський, Новгородківський, Світловодський райони). У Долинському, Кіровоградському, Новгородківському, Світловодському районах перевищення епідпорогів складає більше 50%.
Керівники відповідних територіальних управлінь Держпродспоживслужби направили листи міським головам, головам РДА, начальникам управлінь (відділів) освіти та охорони здоров’я, головним лікарям лікувально-профілактичних закладів з рекомендаціями подовження посиленого санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів.
У порівнянні з другим тижнем 2016 року стабілізувалася епідемічна ситуація (не спостерігається перевищень епідемічних порогів) на територіях міст Кропивницького, Олександрії та Світловодська, а також Добровеличківського, Новоархангельського, Новомиргородського районів.