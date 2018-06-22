В правительственном квартале Киева дерево упало на дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В правительственном квартале Киева дерево упало на дорогу, три автомобиля получили повреждения, передает корреспондент УНН.
Дерево упало на улице Грушевского, 28/2, недалеко от Верховной Рады. Правая сторона дороги по направлению к Европейской площади перегорожена. Движение на месте происшествия осуществляется по одной полосе, образовались небольшие пробки.
В результате падения дерева три автомобиля были повреждены.
Работники коммунальных служб распиливают дерево.
Как сообщал УНН, автомобиль с семьей влетел в дерево в Киевской области.