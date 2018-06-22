В урядовому кварталі Києва дерево впало на дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В урядовому кварталі Києва дерево впало на дорогу, три автомобілі отримали пошкодження, передає кореспондент УНН.
Дерево впало на вулиці Грушевського, 28/2, неподалік від Верховної Ради. Права сторона дороги у напрямку до Європейської площі перегороджена. Рух на місці події здійснюється однією смугою, утворилися невеликі затори.
Внаслідок падіння дерева три автомобілі були пошкоджені.
Працівники комунальних служб наразі розпилюють дерево.
Як повідомляв УНН, автівка з сім'єю влетіла в дерево на Київщині.